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В Магаданской области рекордные холода

ИА "Метеоновости" / 15:11 Четверг, 23 апреля



Магаданская область остается в обширном антициклоне. Преобладающая температура воздуха в регионе соответствует привычным значениям. Но если днем благодаря солнцу воздух хорошо прогревается, то в ночные часы при ясном небо наблюдается очень сильное выхолаживание. И уже который день подряд фиксируются температурные минимумы - довольно редкое явление в нынешнем году. Под утро 22 апреля в Брохово воздух остыл до -22, 9 градуса. Предыдущий рекорд, 22,5 градуса, был зафиксирован в 1982 году.



24 апреля погода в Магаданской области начнет меняться, скажется влияние циклона с юга. Пройдут осадки, на побережье усилится ветер, температура воздуха в дневные часы от -3 до +2 градусов, а ночью станет подмораживать до -2..-7, в континентальных районах до -15 градусов. Мороз довольно крепкий, но до рекорда далеко. / meteonovosti.ru /



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