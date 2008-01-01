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Новости погоды


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В Магаданской области рекордные холода


ИА "Метеоновости" / 15:11 Четверг, 23 апреля

  Магаданская область остается в обширном антициклоне. Преобладающая температура воздуха в регионе соответствует привычным значениям. Но если днем благодаря солнцу воздух хорошо прогревается, то в ночные часы при ясном небо наблюдается очень сильное выхолаживание. И уже который день подряд фиксируются температурные минимумы - довольно редкое явление в нынешнем году. Под утро 22 апреля в Брохово воздух остыл до -22, 9 градуса. Предыдущий рекорд, 22,5 градуса, был зафиксирован в 1982 году.

24 апреля погода в Магаданской области начнет меняться, скажется влияние циклона с юга. Пройдут осадки, на побережье усилится ветер, температура воздуха в дневные часы от -3 до +2 градусов, а ночью станет подмораживать до -2..-7, в континентальных районах до -15 градусов. Мороз довольно крепкий, но до рекорда далеко. / meteonovosti.ru /
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