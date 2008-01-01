

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:54 Пятница, 24 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 3..8 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и в середине дня его значение составит 738 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



Характер погоды в столичном регионе будет определяться холодной тыловой частью циклона. Облачная погода с прояснениями и кратковременными осадками будет способствовать понижению температуры воздуха в ночные часы до слабоотрицательных значений, дневной прогрев при этом будет достигать +5:+7 градусов. Атмосферное давление начнет понижаться, содержание кислорода сохранится в пределах климатической нормы.



Для метеолабильных людей с различными недугами, особенно гипотоников и гипертоников, с нейроциркуляторной астенией, мигренью такие внешние условия являются фактором провоцирующим ухудшение самочувствия.



Снизить проявления повышенной метеочувствительности и симптомов психологической усталости помогут занятия лечебной физкультурой, дыхательные упражнения, контрастные тренировки (души, обливания), если нет противопоказаний, то и воздушные ванны на балконе (следует начинать с минимальных дозировок 3 - 5 минут и до 10 мин.), хорошим средством профилактики симптомов недомогания и проявлений метеоневрозов являются растительные адаптогены, травяные чаи с успокаивающим действием: витамины группы В,С,Д.



Геомагнитный фон 23 апреля спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



