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Прошедшая ночь в Москве была морозной

ИА "Метеоновости" / 09:55 Пятница, 24 апреля



Холодные ночи продолжают настораживать жителей столичного региона. Северный ветер поставляет холодный воздух в центр Европейской России, который при небольшой облачности в ночные часы быстро остывает. Морозной оказалась и ночь 24 апреля на большей части Москвы и области.



До -4 градусов понижалась температура в Северо-восточном, Юго-восточном и Южном округах. Около -2 градусов была минимальная температура в остальных округах столицы. Лишь в Центральном округе температура в течение всей ночи оставалась положительной.



И на территории Новой Москвы минимальная температура достигала -4 градусов.



По области самая холодная ночь оказалась на востоке Подмосковья, где температура понижалась до -6 градусов, а на севере Подмосковья минимальная температура была около -4 градусов.







Для сравнения в прошлом, 2019 году, минимальная температура в Москве была +7 градусов, и по области температура не опускалась ниже +2 градусов. / meteonovosti.ru /



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