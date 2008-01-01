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На выходные в Санкт-Петербурге станет прохладнее

ИА "Метеоновости" / 10:03 Пятница, 24 апреля



Бывший черноморский циклон совершил головокружительный вояж к арктическому побережью и вторгся в Карское море. Но на этом непоседливый атмосферный вихрь не остановится - в конце рабочей недели он намерен двигаться в западном направлении, пройти архипелаг Новая Земля и завершить свое путешествие в Баренцевом море - в выходные центр заполняющегося циклона будет находиться неподалеку от Кольского полуострова.



В связи с замысловатой траекторией циклона скандинавский антициклон утратит свои позиции на северо-западе Европейской России, что безусловно отразится на погоде. С начала недели температура в Санкт-Петербурге старалась держаться в рамках климата, главным образом благодаря усилиям солнца. Теперь же облаков станет больше, не исключаются небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Станет заметно прохладнее: днем при умеренном северо-западном ветре термометры покажут +4..+7, ночью возможны небольшие заморозки. / meteonovosti.ru /



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