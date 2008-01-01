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Новости погоды


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Штормовой ветер в Казахстане


ИА "Метеоновости" / 10:57 Пятница, 24 апреля

  Территория Казахстана оказалась в зоне атмосферных фронтов, которые разделяют два антициклона, один с центром над Каспием, а другой над Монголией. В зоне больших градиентов атмосферного давления ветер в порывах усиливался до 25-29 м/с.

На атмосферных фронтах существенных осадков не отмечалось, но местами выпадал некрупный град. Фронты разделили Казахстан по погоде на восточную, жаркую, с температурой выше +30, и умеренную теплую, с температурой днем 10..15 градусов. На северо-востоке страны на почве наблюдались даже заморозки на почве. / meteonovosti.ru /
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