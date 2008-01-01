

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Неделя настоящего лета в Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:32 Пятница, 24 апреля



Почти неделю юго-западные потоки удерживают на юге Сибири жаркую погоду. За это время в ряде городов были установлены новые температурные рекорды. До апреля 2020 года самым жарким в Сибири был апрель 1972 года.



В апреле на юге Сибири отмечается дефицит осадков, выпало менее 20% от месячной нормы. Сухая погода способствовала увеличению горимости на территории всей Западной Сибири. Несмотря на предупреждения синоптиков и МЧС, не удалось избежать многочисленных пожаров.



26 апреля погода на территории Западной Сибири начнет меняться. Обширный циклон принесет похолодание и осадки. Но "повезет" не всем. По северу и северо-востоку пройдут дожди, грозы и температура понизится до 15..20 градусов. На юге Кемеровской области, Горном Алтае, и юго-востоке Алтайского края еще по -летнему тепло , 22..27, и без осадков.



Похолодание в южные регионы Западной Сибири придет 26 апреля. На все территории Западной Сибири в этот день прогнозируемая температура ночью 2..7 градуса, местами до -4. И днем похолодание до 13..18 градусов.



Днем 27 апреля осадки прекратятся, и вновь потеплеет до 19..24 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



