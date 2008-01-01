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Новости погоды


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Юг Дальнего Востока во власти циклона


ИА "Метеоновости" / 11:36 Пятница, 24 апреля

  Владения антициклона, долгое время определяющего погоду в большинстве районов Дальневосточного округа, потеснили циклонические вихри. Один из них, пришедший из Сибири, в минувшие сутки кружил над западными районами Якутии, но сильными осадками себя не проявил, другой, более активный, расположился над югом Японского моря и заметно ухудшил погоду на прилегающей к морю территории.

На Сахалине, оказавшемся в непосредственной близости к циклону, шли осадки в виде снега и мокрого снега, выпало от 10 до 15 мм, ветер усиливался до 21 м/с. В Хабаровском крае осадки также шли в виде снега и мокрого снега и были более интенсивными, в крае выпало до 26 мм, а усиливающийся до 19 м/с ветер стал причиной метелей. Теплый атмосферный фронт циклона задел южные районы Камчатского края и проявил себя сильным снегопадом, усилением ветра до 22 м/с и метелями. Не обошел стороной циклон и острова Курильской гряды. В ночь на пятницу на севере выпало до 50 мм осадков и шли они в виде дождя и мокрого снега. Неблагоприятная погода на востоке округа сохранится и сегодня.

Дальнейший путь вихря лежит на северо-восток. В субботу он переберется в Камчатский край и сохранит свое влияние в крае в воскресенье и понедельник. Погода ожидается с осадками в виде дождя и мокрого снега, местами они могут быть сильными, и штормовым ветром. После чего циклон, уходя на просторы Тихого океана, начнет заполняться. / meteonovosti.ru /
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