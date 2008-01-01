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Каким бывает апрель в Москве после теплого марта

ИА "Метеоновости" / 11:52 Пятница, 24 апреля



Зима 2019-2020 годов в Москве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений над погодой с 1879 года. Теплую эстафету подхватил и первенец весны. Уже с первых дней он уверенно шёл на рекорд, но совсем немного не дотянул до него. За весь ряд метеорологических наблюдений с 1879 года онстал вторым по теплу после 2007 года.Среднемесячная температура в Москве (по данным ВДНХ) в марте 2020 года составила 3,7 градусов, что на 5,9 градусов выше нормы, в то время, как в марте 2007 года превышение по отношению к норме составило 6.6 градусов.



Столичные жители возлагали большие надежды на продолжение теплой погоды и в апреле. Но она сделала крутой вираж и возвратила почти зимний режим на Московскую землю. Дневная температура в текущем апреле упорно не хочет превышать отметку в +10 градусов и лишь кратковременно в середине месяца она преодолевала этот рубеж. С 15 числа установилась устойчиво холодная погода. Среднесуточная температура вот уже почти 10 дней остается ниже многолетних значений на 1-3 градуса. До конца месяца синоптики бурного тепла не ожидают. А значит апрель 2020 года или пополнит число холодных месяцев или не выйдет за рамки нормы. Все решит погода последней пятидневки апреля.



Так, после рекордно теплого марта 2007 года, апрель оказался в пределах нормы. А за весь ряд инструментальных наблюдений над погодой после теплых мартов в 15 случаях центральный месяц весны оказался холоднее обычного, а в 17 случаях сохранил тепло первенца весны. / meteonovosti.ru /



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