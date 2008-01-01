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Заморозки постепенно покидают юг России

ИА "Метеоновости" / 12:23 Пятница, 24 апреля



весна в полном цвете. Сады радуют белым и розовым цветом. Но ночные заморозки настораживают, они могли ухудшить или уничтожить урожай. В ближайшие дни зона заморозка заметно сократится.



Ночью и утром 24 апреля заморозки в воздухе сохранялись в северной половине Волгоградской и местами в Астраханской областях. На поверхности почвы до -3,0 градусов понижалась температура местами в Ростовской области, Краснодарском крае, и республиках Северного Кавказа. В Ставропольском крае на поверхности почвы температура понижалась до -1,0...-4,0.



В ближайшие ночи юг России окажется на южной окраине циклона с центром над Баренцевым морем, в зоне довольно сильных западных потоков.



Адвекция холода прекратится, и ночи станут теплее.



Угроза заморозка в субботу еще сохранится на севере Ставропольского края, а в период 25-27 апреля в республиках Северного Кавказа местами на почве температура будет понижаться до -1..-5 градусов / meteonovosti.ru /



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