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От Таймыра до Алтая аномальное тепло

ИА "Метеоновости" / 12:35 Пятница, 24 апреля



Погода на сибирских просторах в текущем апреле продолжает поражать необычным теплом. За прошедшие 23 дня месяца именно над Сибирью сформировалась область аномального тепла. Причем центр ее находится в северных районах Сибири. На Таймыре, в Туруханском районе и Эвенкии средняя температура минувших дней превысила норму на 10-12 градусов. А в южных районах Сибири положительное отклонение от нормы составило 4-7 градусов.



Так, за минувшие сутки в Туруханске было теплее, чем в Москве. Максимальная температура в сибирском городе составила +12 градусов, что на 12.6 градусов выше нормы. В то же время в Москве 23 апреля температура едва дотянула до отметки +10.5 градусов, что почти на 2 градуса ниже обычных для этой поры значений.



А в южных районах в четверг была и вовсе тридцатиградусная жара. В наукограде Сибири - Новосибирске - дневная температура немного не дотянула до этой отметки, но все же установила суточный рекорд. Ее максимальное значение 23 апреля составило +29.4 градусов, что на 15.6 градусов выше нормы. Совсем немного температуре оставалось повыситься до абсолютного максимума месяца. Пока он остается в 1972 году со значением +30.7 градусов.



А вот осадков на сибирских просторах выпало пока мало. В Новосибирске накопилось лишь 5 мм при норме 27 мм. Дефицит осадков в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, на юге Красноярского края, в Тыве, на юге Иркутской области стал причиной высокой, местами чрезвычайной пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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