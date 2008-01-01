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Новости погоды


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В Москве дождь начался в ряде административных округов


ИА "Метеоновости" / 15:29 Пятница, 24 апреля

  К 15 часам к столице приблизилась зона осадков теплого атмосферного фронта. Слабый дождь наблюдался в Западном и Северо-западном округе.

На территории Новой Москвы дожди прошли почти повсеместно.

До начала дождя температура воздуха в Москве, в пределах МКАД, достигла 7-9 градусов. На той территории Новой Москвы, где дождь еще не начался, воздух прогрелся до 10 градусов. / meteonovosti.ru /
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