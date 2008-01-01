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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:21 Суббота, 25 апреля



Предстоящим днём, из-за продолжающегося влияния циклонического вихря, характер погоды в столичном мегаполисе ожидается неустойчивый: будет достаточно облаков, возможны кратковременные осадки, температура воздуха останется ниже характерных значений для второй половины апреля, колебания атмосферного давления на пониженном фоне.



По сведению синоптиков Метеобюро Москвы сегодня 25 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер западного направления 3-8 м/с.



Для людей с повышенной метеочувствительностью и имеющих хронические заболевания (суставная патология, вегетососудистая дистония, артериальная гипертензия, ИБС, мигрень) такие внешние условия могут стать причиной недомогания и появления симптомов обострения. Сочетание частых погодных изменений, которые могут приводить к развитию метеоневрозов, психологический дискомфорт и длительная стресс реакция негативно влияют на общее состояние не только метеозависимых, но и людей практически здоровых и не реагирующих на погодные изменения.



Помочь организму безболезненно и легче переносить такие внешние нагрузки прежде всего помогут соблюдение ряда несложных рекомендаций: взять за правило делать утреннюю гимнастику, подышать свежим воздухом на балконе или у открытого окна (дыхательная гимнастика с глубоким выдохом), чаще проветривать помещение, так как организм нуждается в кислороде. Организм нуждается и в мышечной нагрузке. Снизить проявления гиподинамии просто необходимо, поэтому в течение дня нужно делать 3-4 раза зарядку по 8-10 минут. Однако, при появлении выраженных симптомов ухудшения самочувствия следует принимать лекарства, назначенные врачом. / meteonovosti.ru /



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