

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильный ветер в Польше, Литве и Белоруссии

ИА "Метеоновости" / 09:31 Суббота, 25 апреля



Страны восточной Европы 24 апреля оказались в тыловой части огромного циклона. Основной центр его располагался над Баренцевым морем, а над Центральным районом России сформировался еще один.



Страны Прибалтики, Польша и Белоруссия оказались в зоне больших градиентов атмосферного давления. В Польше ветер усиливался до 27м/с, в Литве и Белоруссии до 18м/с.



Сильный ветер поднимал облака пыли. В Ровно была отмечена настоящая "пылевая буря", сквозь поднявшихся в воздух пыли и мусора, видимость значительно уменьшилась.



Одной из причин такого явления стала почти бесснежная зима и дефицит осадков весной. В Литве и Белоруссии с начала апреля выпало менее 20% месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



