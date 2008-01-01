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Новости погоды


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Сильный ветер в Польше, Литве и Белоруссии


ИА "Метеоновости" / 09:31 Суббота, 25 апреля

  Страны восточной Европы 24 апреля оказались в тыловой части огромного циклона. Основной центр его располагался над Баренцевым морем, а над Центральным районом России сформировался еще один.

Страны Прибалтики, Польша и Белоруссия оказались в зоне больших градиентов атмосферного давления. В Польше ветер усиливался до 27м/с, в Литве и Белоруссии до 18м/с.

Сильный ветер поднимал облака пыли. В Ровно была отмечена настоящая "пылевая буря", сквозь поднявшихся в воздух пыли и мусора, видимость значительно уменьшилась.

Одной из причин такого явления стала почти бесснежная зима и дефицит осадков весной. В Литве и Белоруссии с начала апреля выпало менее 20% месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /
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