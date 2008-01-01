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Новости погоды


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Год 2019- самый солнечный в Европе за период с 1983 года


ИА "Метеоновости" / 09:34 Суббота, 25 апреля

  По информации Службы по изменению климата Copernicus год 2019 стал не только самым теплым годом в истории Европы, но и рекордным по продолжительности солнечного сияния по отношению к контрольному периоду 1983-2012 годов. В 2019 году наблюдалось самое большое количество солнечных часов (превышающее предыдущий рекордный 2015 год) с продолжительностью солнечного света на 115 часов (~ 5%) выше среднего. Среднее значение для Европа в течение периода 1983-2012 годов составляет приблизительно 2335 часов в год. Большое общее значение для 2019 года было связано с общей продолжительностью солнечного сияния выше среднего почти по всей Европе.

Аномальные значения были самыми большими в области, простирающейся от Северной Франции до Центральной Европы и большей части Восточной Европы. В течение первых шести месяцев 2019 года положительные аномалии были даже больше, чем за весь год в целом. Это означает, что первая половина года внесла наибольший вклад в положительную годовую аномалию. / meteonovosti.ru /
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