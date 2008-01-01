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Новости погоды
О дождях в Москве в ночь на субботу
ИА "Метеоновости" / 10:00 Суббота, 25 апреля
Теплый атмосферный фронт наибольшую активность проявил в ночные часы лишь в отдельных округах столицы. В Северном и Северо-восточном округах выпало 1-8 мм осадков. В Северо-западном округе до 5 мм, в Восточном до 4 мм. В Центральном округе ночью отмечены лишь следы дождя. В Зеленограде дождя выпало до 4 мм.
На территории Новой Москвы вечером 24 апреля выпало до 4 мм, а в ночь на субботу 25 апреля, дождь отмечался лишь местами, и выпало до 2 мм.
За ночь на город выпало 10-20% от месячной нормы осадков. Эти осадки пойдут на благо земле, страдающей от дефицита влаги. / meteonovosti.ru /
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