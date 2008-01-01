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Новости погоды


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Юг Западной Сибири: рекорд, опять рекорд!


ИА "Метеоновости" / 11:27 Суббота, 25 апреля

  Антициклон, раскинувшийся над южными районами Сибири, обусловил сухую и аномально теплую погоду со среднесуточной температурой воздуха, превышающей многолетние значения на 6-8 градусов. И в ряде населенных пунктов вновь 24 апреля обновились инструментальные наблюдения за погодой.

Среди рекордсменов Кемерово, где воздух прогревался до 25.4, предыдущий рекорд 23.3 градуса зафиксирован в 2007 году. В Абакане (столица Хакасии) столбик термометра преодолел отметку в +30, новый абсолютный максимум для 24 апреля составляет 30.1, что выше прежнего почти на 3 градуса. В Барнауле (Алтайский край) воздух разогрелся до 31.5, прежний рекорд 27 градусов наблюдался в далеком 1929 году. Новый абсолютный максимум температуры зафиксирован в Кызыл-Озеке (Республика Алтай) 31.6, что выше предыдущего на 4.2 градуса семилетней давности.

Сегодня, 25 апреля, по югу Западной Сибири протянется холодный атмосферный фронт, который и отметится дождями разной интенсивности и продолжительности, в Новосибирской области порывы ветра местами достигнут 18 м/с, в Томской области при грозах до 20 м/с. Зона грозовых дождей при ветре в порывах до20 м/с, накроет Кемеровскую область и Алтайский край. Жара пойдет на убыль.

И только в Республике Алтай по-прежнему жарко, до +31 градуса, но ветрено. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Риверсайд

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