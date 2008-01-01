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Новости погоды


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Южный циклон атакует дальневосточные острова


ИА "Метеоновости" / 12:14 Суббота, 25 апреля

  Небольшой, но активный циклон, уроженец южных широт, сегодня, 25 апреля, выйдет на Приморский край, и обрушится сильным дождем на южные и юго-восточные районы.

Циклон быстро проскочит на северо-восток и воскресным днем 26 апреля принесет на Курильские острова сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Влияние циклона скажется и на юге Камчатскиго края, где ожидается усиление ветра до 25-30 м/с. Сильные осадки в виде дождя и снега начнутся в начале новой недели, когда подойдет центр циклона.

В начале будущей недели, в тылу циклона, на Курильские острова и юг Камчатского края проникнет холодный воздух, и температура понизится, днем ожидается не выше +7 градусов. / meteonovosti.ru /
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