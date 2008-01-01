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Новости погоды


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В Калининградской области высокая степень пожарной опасности


ИА "Метеоновости" / 13:40 Суббота, 25 апреля

  До конца апреля остаются считанные дни, но Калининградская область испытывает недостаток в осадках. За прошедшие дни месяца было только два дождя, последний наблюдался 15 апреля. Сумма выпавших осадков составила 8.6 мм, при норме 36мм. в Калининградской области наблюдается дефицит осадков.

В связи со сложившейся ситуацией в области сформировались условия высокой, а местами и для высокой. А местами и чрезвычайной пожарной опасности.

В предстоящие два-три дня в Калининградской области сохранится сухая погода, а значит и высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности сохранится. / meteonovosti.ru /
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