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На Средней Волге штормовой ветер

ИА "Метеоновости" / 13:42 Суббота, 25 апреля



В минувшую пятницу над Средней Волгой господствовал антициклон, но о себе заявил циклон, наступающий с запада. Противоборство столь различных атмосферных вихрей, выразилось в штормовом ветре, в Башкирии до 23 м/с, Оренбургской области до 25 м/с.



В субботу, 25 апреля, антициклон вынужден под натиском циклона, отправится на юго-восток. В Приволжском округе местами пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, на югедождь вперемежку с мокрым снегом, в Татарстане сильный дождь;ветер окрепнет в порывах 18-23 м/с, в Татарстане до 24 м/с, в Самарской и Оренбургской областях до 26 м/с.



В воскресенье, 26 апреля, в зоне атмосферного фронта, на Средней Волге местами пройдут небольшие дожди, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. А уже в начале новой недели, погода улучшится: ветер стихнет, осадков не ожидается. Лишь в Оренбургской области могут пройти сильные дожди с грозой , при усилении ветра в порывах 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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