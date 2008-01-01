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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:20 Воскресенье, 26 апреля
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.
Тепло в столицу не торопится и индекс комфортности погоды для организма остается пониженным. Температура ниже климатических значений для последних дней апреля, атмосферное давление пониженное, влажность уменьшится, содержание кислорода в пределах климатической нормы.
Вынужденное длительное нахождение в закрытых помещениях не лучшим образом влияет на адаптационные механизмы и даже находясь в помещении метеозависимые люди реагируют на погодные условия. Снижение физической активности и насыщения организма кислородом, усиление стрессовых реакций негативно влияют на состояние метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чаще "скачет" артериальное давление, появляются головные боли, симптомы мышечной слабости и вегетативных нарушений. Снизить негативное влияние внешних факторов помогут соблюдение рекомендованных врачом методов лечения, прием седативных препаратов растительного происхождения, чаще использовать общеукрепляющие физические нагрузки - лечебная и дыхательная гимнастика.
Геомагнитная обстановка ожидается спокойной с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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