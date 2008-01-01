Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
26 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 06:20 Воскресенье, 26 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.

Тепло в столицу не торопится и индекс комфортности погоды для организма остается пониженным. Температура ниже климатических значений для последних дней апреля, атмосферное давление пониженное, влажность уменьшится, содержание кислорода в пределах климатической нормы.

Вынужденное длительное нахождение в закрытых помещениях не лучшим образом влияет на адаптационные механизмы и даже находясь в помещении метеозависимые люди реагируют на погодные условия. Снижение физической активности и насыщения организма кислородом, усиление стрессовых реакций негативно влияют на состояние метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чаще "скачет" артериальное давление, появляются головные боли, симптомы мышечной слабости и вегетативных нарушений. Снизить негативное влияние внешних факторов помогут соблюдение рекомендованных врачом методов лечения, прием седативных препаратов растительного происхождения, чаще использовать общеукрепляющие физические нагрузки - лечебная и дыхательная гимнастика.

Геомагнитная обстановка ожидается спокойной с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+6
Вс.
26 апр.
+10
Пн.
27 апр.
+10
Вт.
28 апр.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Абу-Даби		 -17
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Медеа
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100