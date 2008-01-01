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Новости погоды


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Из архива московской погоды на 26 апреля


ИА "Метеоновости" / 09:20 Воскресенье, 26 апреля

  До конца апреля остаются считанные дни, а настоящего весеннего тепла все нет. А в 2001 году 26 апреля московская погода одарила летним теплом, после полудня воздух прогревался до 25.6 градусов, что и стало абсолютным максимумом этих суток.

Сильных холодов в столице тоже нет. Небольшие морозы 26 апреля отмечались в позапрошлом веке, в 1884 году в ранние утренние часы температура понижалась до -7.5 градусов и с тех пор холоднее в эти сутки не было ни разу.

В 1908 году на Москву вылилось 17.8 мм осадков при норме в 44 мм, то есть треть от месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, 26 апреля выдалось по-летнему теплым. Минимальная температура составляла 10.1, максимальная 23.2 градуса, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 17.6 градуса! / meteonovosti.ru /
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