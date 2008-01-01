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Новости погоды


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Первенец сезона


ИА "Метеоновости" / 09:27 Воскресенье, 26 апреля

  25 апреля в восточной части Тихого океана сформировалась первая в этом году тропическая депрессия. Она находится в 1205 км к юго-западу от южной оконечности полуострова Калифорния и движется на северо-запад со скоростью 13 км/ч. Скорость ветра оценивается в 16 м/с.

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщает, что усиления этой тропической депрессии до уровня тропического шторма не прогнозируется. Угрозы на суше она не представляет.

Официальный сезон штормов в этой части Тихого океана начинается только в середине мая. / meteonovosti.ru /
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