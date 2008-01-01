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Новости погоды
Мурманские сугробы
ИА "Метеоновости" / 09:56 Воскресенье, 26 апреля
Кольский полуостров остается под натиском северных ветров. Порывы ветра в тылу циклона с центром над Баренцевом морем достигают 18м/с.
Все сутки 25 апреля в Мурманске шел снег, который вечером стал перемежаться дождем. Утром 25 апреля высота сугробов достигла 30 см, к утру 26 апреля снег немного осел, и снега осталось 28 см.
В воскресенье и в ночь на понедельник снег на Кольском полуострове продолжится, и высота снежного покрова подрастет. / meteonovosti.ru /
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