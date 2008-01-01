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15 лет в Москве не было холодного апреля

ИА "Метеоновости" / 10:29 Воскресенье, 26 апреля



Апрель текущего года решил остудить теплый пыл своих предшественников. Рассматривая статистику погоды за большой период (с 1879 года), можно сделать выводы, что чаще всего центральный месяц весны отличался суровой погодой. В 69 годах из 141 средняя месячная температура в апреле на 1 и более градусов отставала от многолетних значений. Остальные 72 года поделили между собой теплые апрели, в которых температура превышала норму более, чем на 1 градус и апрели, в которых температура соответствовала сезону. Следует заметить, что холодами центральный месяц весны испытывал москвичей в более ранние годы.



Так, за первые 25 лет периода наблюдений, с 1879 по 1903 годы, лишь дважды апрель порадовал теплом. Аналогичная картина наблюдалась в течение 25 лет с 1926 по 1950 годы. Именно на этот период приходится самый холодный апрель за всю историю инструментальных наблюдений. В апреле 1929 года даже средняя месячная температура оказалась отрицательной (-1.3 градуса) при норме +5.8 градусов.



За последние годы апрель заметно потеплел. А с 2005 года он ни разу не был холодным: либо радовал теплом, либо соответствовал сезону. Рекордно теплый апрель случился в Москве в 2000 году. Средняя температура составила в нем 11.1 градуса. Всего на 0.1 градуса отстал от него апрель в следующем 2001 году. Но интересно, что май в этих годах не продолжил теплую эстафету, и температура в завершающих весну месяцах даже не дотянула до нормы.



Одарил теплом горожан и апрель прошлого года. Средняя температура оказалась в нем более, чем на 2 градуса выше обычных значений. / meteonovosti.ru /



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