

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Дальнем Востоке грядут перемены в погоде

ИА "Метеоновости" / 10:35 Воскресенье, 26 апреля



К завершению центрального месяца весны в большинстве районов Дальнего Востока погода изменится. В южных и восточных районах округа потеплеет, а в Якутию вернутся морозы.



В текущие дни власть над погодой поделили между собой обширный антициклон, обосновавшийся в континентальных районах округа и ненастные циклоны. Последние поднимаются с юга, с Японских островов. Страну восходящего солнца они щедро поливают дождями, а вот российские территории осадками обделяют. За первую половину месяца в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях выпало не более 5 мм осадков. Сильными они были лишь в конце второй - начале третьей декад апреля, а в текущие дни очередной южный циклон проявил себя порывистым ветром, а осадков выпало от 1до 3 мм.



Сегодня очередной циклон будет кружить над японским островом Хоккайдо. В Хабаровском крае, Приморье и на Сахалине он проявит себя порывистым ветром. А дожди принесет небольшие, лишь на юге Курильской гряды - умеренные.



В тыловой части циклона в начале недели в южных районах округа сохранится холодная погода с температурой на 1-2 градуса ниже нормы. Но уже к среде потеплеет, температура приблизится к норме, а к завершению месяца она превысит многолетние значения на 4 градуса.



Обратная картина ожидается в континентальных районах. В настоящее время в Якутии не по сезону тепло. Отрицательные значения температуры отмечаются лишь на крайнем севере, на остальной территории она положительная. На севере Республики и в районе Оймякона температура колеблется от 0 до +5, на остальной территории от 6 до 10, на западе до 14 градусов. Но уже в последние дни апреля в Якутии похолодает. Правда понижение температуры почти на 10 градусов не коснется арктического побережья. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



