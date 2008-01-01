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Поволжье перевыполнило норму по осадкам

ИА "Метеоновости" / 11:25 Воскресенье, 26 апреля



Погода в текущем апреле жителей Приволжского федерального округа вначале обнадежила, а потом подвела. Первая декада месяца радовала теплом и отсутствием осадков. Температура оказалась в ней на 1-2 градуса выше обычных значений, а выпало менее 4 мм осадков. Но во второй декаде она вернула почти зимний режим. Виной тому стали зачастившие циклоны. Поднимаясь с юга они выбирают своим дальнейшим маршрутом Поволжье. В тылу одного из них округ засыпало снегом, высота которого доходила до 10 см, что для апреля - редкость в этих краях.



В итоге на текущий день на всей территории Приволжского округа норму по осадкам погода не только выполнила, но и перевыполнила. Самой перенасыщенной влагой остается на сегодняшний день Пензенская область, в которой лишь за сутки (11 апреля) выпало более месячной нормы осадков, а на сегодняшний день их суммарное количество составляет уже более двух апрельских норм. И пределу осадкам нет.



Очередной циклонический вихрь сформировался над активным участком атмосферного фронта в районе Киева. Сегодня он пройдется дождями по восточным областям Украины, а в понедельник пожалует в Пензенскую область. Именно здесь, вблизи центра циклона, дожди ожидаются умеренной интенсивности и будут сопровождаться порывистым ветром. Ненастным начало недели будет и в остальных областях Среднего Поволжья, а также на юго-востоке Черноземья. Во вторник циклон переместится в верховье Волги. В зону неблагоприятной погоды попадут Татарстан, Удмуртия и Пермский край. / meteonovosti.ru /



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