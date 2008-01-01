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Сибирь - ни дня без рекордов тепла

ИА "Метеоновости" / 11:54 Воскресенье, 26 апреля



Апрельская погода на сибирских просторах вошла в летнюю пору. Теплый темп она установила еще в начале года. Январь в Красноярском крае оказался более, чем на 7 градусов выше нормы. Чуть меньше величина положительной аномалии была в феврале и марте. А в апреле на юге края наступило настоящее лето.



В субботу днем тепло было даже в северных районах. Лишь на арктическом побережье температура ушла в минус, на остальной территории Таймыра и в Туруханском районе она повышалась до +5, а в сибирском полюсе холода, Эвенкии, до 10 градусов. В центральных районах Красноярского края, а также на юге Иркутской области дневная температура легко преодолела двадцатиградусную отметку, а в южных районах края, Хакасии и Тыве сохранялась жара в +30 градусов.



Суббота, как и предыдущие дни, не обошлась без рекордов. 25 апреля был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в Красноярске, она повысилась до +30.7 (предыдущий 22,8 градусов), Абакане, +32,1. (предыдущий рекорд составляет +26,4 градуса) и Кызыле, +30,6 градусов (предыдущий рекорд +27,3 градуса).



Аномально теплая погода сохранится в Восточной Сибири до конца месяца, что поддержит на юге Красноярского края, в Тыве и на юге Иркутской области высокую, местами чрезвычайную пожарную опасность. / meteonovosti.ru /



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