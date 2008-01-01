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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:58 Понедельник, 27 апреля



Предстоящим днем Москва и область останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. В послеполуденные часы при слабом ветре воздух в столице прогреется до 9..11, по области до 6..11 градусов. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 30%.



В столичном регионе погода улучшится, чаще будет проглядывать солнце, кислородный и влажностный режим благоприятные, атмосферное давление начнет слабо расти. Это характерный ход метеорологических параметров для уходящего месяца, поэтому выраженность биотропности погоды для метеозависимых людей невысокая. Однако, сезонность изменений погодных условий, психологическая усталость может сопровождаться нарастанием депрессивных симптомов, появлением метеопатических осложнений особенно у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями, проявлениями вегетативных расстройств. Нужно постараться изменить образ жизни, который сейчас приходится проводить в условиях ограниченного пространства. Солнечный свет, который очень необходим организму, можно восполнить, включив освещение, или не закрывать окна шторами, проводить на балконе процедуры аэро- и гелиотерапии. / meteonovosti.ru /



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