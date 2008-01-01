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Новости погоды


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Мексика в огне природных пожаров


ИА "Метеоновости" / 07:35 Понедельник, 27 апреля

  Мексиканская часть полуострова Юкатан страдает от сильной засухи. Более двух месяцев здесь не было дождей. Столь затяжной сухой период погоды на Юкатане не наблюдался с 1965 года.

Засуха привела к повышению степени пожарной опасности и многочисленным пожарам.

С 1 марта в штате Юкатан зафиксировано 423 пожара, горит лес и штате Кинтана-Роо, сообщает портал YEL. Полыхают трава, кустарники и леса.

С 1 марта огонь уничтожил растительность на площади 7662 га, информирует La Verdad. / meteonovosti.ru /
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