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Мексика в огне природных пожаров

ИА "Метеоновости" / 07:35 Понедельник, 27 апреля



Мексиканская часть полуострова Юкатан страдает от сильной засухи. Более двух месяцев здесь не было дождей. Столь затяжной сухой период погоды на Юкатане не наблюдался с 1965 года.



Засуха привела к повышению степени пожарной опасности и многочисленным пожарам.



С 1 марта в штате Юкатан зафиксировано 423 пожара, горит лес и штате Кинтана-Роо, сообщает портал YEL. Полыхают трава, кустарники и леса.



С 1 марта огонь уничтожил растительность на площади 7662 га, информирует La Verdad. / meteonovosti.ru /



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