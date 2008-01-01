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Миновала еще одна холодная ночь в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:41 Понедельник, 27 апреля



Столичный регион остается в холодном воздухе. Температуры воздуха на уровне 1,5 км остается отрицательной, -3..-4 градуса. При ясной погоде в ночные часы температура понижалась отрицательных значений.



Температура воздуха в Северном округе местами понижалась до -0,3 градуса, в Северо-восточном до -4 градусов, в Восточном до -3 градусов, в Юго-восточном до -3 градусов, в Южном до -4 градуса, в Юго-западном до - 3 градусов, в Западном и Северо-западном до -2 градусов. В Центральном округе температура воздуха в течение всей ночи оставалась положительной, около +4 градусов.



В Зеленограде воздух остывал до -2 градусов, на территории Новой Москвы температура понижалась до -4 градусов. / meteonovosti.ru /



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