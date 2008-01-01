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Новости погоды


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В воскресенье на Черноземье прошли благодатные дожди


ИА "Метеоновости" / 09:42 Понедельник, 27 апреля

  Для южных областей Центрального Федерального округа дожди в конце апреля, когда началась активная вегетация, всегда идут на пользу природе.

В воскресенье, 26 апреля, юг территории оказался в зоне фронтов циклона с центром над Курской областью. Местами в Орловской, Курской и Тульской области прошли дожди, выпало до 18 мм осадков, в Рязанской области до 25 мм, что составляет более 30% месячной нормы осадков.

В понедельник влияние циклона на юге Черноземья сохранится, дожди продолжатся, что уменьшит степень пожарной опасности, которая местами достигла высокой степени. / meteonovosti.ru /
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