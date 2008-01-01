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Новости погоды


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Ждать ли тепла на этой неделе в Санкт-Петербурге?


ИА "Метеоновости" / 09:50 Понедельник, 27 апреля

  Почти весь апрель температура в Санкт-Петербурге держалась или около нормы, или немного ниже неё. Был лишь один кратковременный эпизод очень теплой погоды в первой декаде месяца, когда столбики термометров "подпрыгнули" к майским +18. Но последующая череда прохладных дней заставила петербуржцев подзабыть радостное чувство теплой весны.

Вот и минувшие выходные прошли под влиянием циклона с центром над Кольским полуостровом. Доживающий свой век атмосферный вихрь исправно нагнетал холодный воздух с акватории Баренцева моря на северо-запад России. Показания термометров в Северной столице вернулись к значениям, больше характерным для начала месяца, а в ночь на субботу, 25 апреля в городе подморозило до -1. Произойдет ли коренной поворот к теплой весне на стыке апреля и мая?

По прогнозам, в первой половине наступившей недели проходящие южнее Санкт-Петербурга циклоны поддержат распространение холодных воздушных масс, это подтвердит преобладание ветра северных румбов силой до умеренного. Возможны небольшие осадки, температура ночью - около нуля, днем +7..+10. Во второй половине недели холодный скандинавский антициклон добавит солнца, но температура будет расти с трудом, на небольшое потепление можно надеяться не раньше выходных. / meteonovosti.ru /
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