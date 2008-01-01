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Новости погоды


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Наступившая неделя в Москве - прохладная и с дождями


ИА "Метеоновости" / 11:59 Понедельник, 27 апреля

  Апрель в Москве закончится прохладной погодой, с дождями различной интенсивности, и температурой воздуха ниже нормы на 3-4 градуса. И в первых числах мая погода существенно не изменится.

Всю неделю погоду в столичной области будут формировать циклоны, спешащие к нам, то с запада, то с юга.

Во вторник ночью существенных осадков не ожидается, минимальная температура воздуха в Москве составит +1..+3 градуса, местами до -1 градуса, по области до -2 градусов. Днем около 10 тепла и местами небольшой дождь.

Среда, 29 апреля, станет самым облачным и дождливым днем.За сутки местами выпадет до четверти месячной нормы осадков. На время столица окажется в теплом секторе циклона с Прибалтики, а днем столичный регион пересечет холодный фронт. Ночь окажется довольно теплой, в городе минимальная температура около +6 градусов, днем около +10 градусов. Но за счет усиления ветра днем в порывах до 15-20м/с, будет казаться, что на улице похолодало.

В четверг, 30 апреля, местами небольшой дождь сохранится, минимальная температура воздуха +1..+3 градуса, днем около 10 тепла. Средняя суточная температура воздуха останется ниже нормы и будет соответствовать 18-19 апреля.

Весна отстает от климата почти на декаду. / meteonovosti.ru /
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