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В начале мая погода в Москве вернется к норме
ИА "Метеоновости" / 13:00 Понедельник, 27 апреля
Первые числа мая в столичном регионе не порадуют привычным теплом, погода вернется в рамки календаря лишь после 3 мая.
В начале месяца сохранится влияние циклонов. Наиболее неблагоприятной ожидается погода 1 мая. Небо будет затянуто плотными облаками, ночью к дождю может примешиваться мокрый снег, днем время от времени будет приниматься дождь, от небольшого до умеренного. Днем, при северо-восточном ветре, максимальная температура воздуха не превысит 10 градусов, а средняя суточная останется на уровне 7-8 градусов, что ниже нормы на 2-3 градуса. И вряд ли захочется в этот день выходить из теплых квартир.
Чуть меньше дождя ожидается 2 мая, и хотя в облаках появятся просветы, редкие лучи солнца не смогут "побороть" адвекцию холода.
Начиная с 3 мая, атмосферное давление станет расти, а с ним и температура воздуха. В ночные часы минимальная температура повысится до 4..6, а днем 13..15 градусов. Впервые с середины апреля средняя суточная температура воздуха приблизится к норме.
В дальнейшем, до конца первой декады , ночная и дневная температура воздуха будет повышаться, и средняя суточная температура воздуха устойчиво станет превышать отметку +8 градусов. / meteonovosti.ru /
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