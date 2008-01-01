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Новости погоды


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Летнее тепло в Иркутской области


ИА "Метеоновости" / 13:13 Понедельник, 27 апреля

  Обширный антициклон обеспечивает теплом южные районы Восточной Сибири. Но теплый воздух с юга проникает не только в Иркутскую область, но и в Забайкалье, где фиксируются многочисленные температурные максимумы. Это и не удивительно, ведь температура воздуха в регионе превышает привычные показатели на 8 и более градуса. Но в Забайкалье, несмотря на рекордные показатели, пока не настолько тепло, как в Иркутской области, где погода летняя.

26 апреля в Орлинге воздух прогрелся до 25 градусов (не так давно, в 2014 году, было лишь 21,7 градуса), в Жигалово было еще жарке, 26,9 градуса. Предыдущий рекорд, 23,6 градуса, остался в 2000 году. 25,8 градуса показали термометры в Балаганске. Остался позади рекорд 1939 года, 23,6 градуса.

26 апреля в Иркутске воздух прогрелся до 25,4 градуса, что стало новым рекордом для этого дня. Прежний с температурой 25,0 градуса остался в в 1996 году. / meteonovosti.ru /
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