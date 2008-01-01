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Заморозки в Южном округе сохраняются

ИА "Метеоновости" / 15:16 Понедельник, 27 апреля



Обширный антициклон, пришедший из Европы, поддерживает на юге ЕТР довольно теплую малооблачную погоду. Температура воздуха на пару градусов ниже привычных значений. И если в дневные часы вполне комфортно, то по ночам случаются заморозки. В это время года заморозки очень опасны, поскольку несут серьезный урон посевам и цветущим растениям, что не лучшим образом отражается на урожае.



В утренние часы 27 апреля в Волгоградской области подмораживало до -5 градусов.



Неблагоприятная погода в регионе сохранится еще несколько дней. Антициклон по-прежнему будет оберегать регион от осадков, но влияние атмосферных фронтов уже начнет ощущаться. Местами пройдут дожди, усилится ветер до 15-20 м/с. В Ростовской области, в Краснодарском крае и в Крыму ожидаются заморозки до -1..-3 градусов. / meteonovosti.ru /



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