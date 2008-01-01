Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
27 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Заморозки в Южном округе сохраняются


ИА "Метеоновости" / 15:16 Понедельник, 27 апреля

  Обширный антициклон, пришедший из Европы, поддерживает на юге ЕТР довольно теплую малооблачную погоду. Температура воздуха на пару градусов ниже привычных значений. И если в дневные часы вполне комфортно, то по ночам случаются заморозки. В это время года заморозки очень опасны, поскольку несут серьезный урон посевам и цветущим растениям, что не лучшим образом отражается на урожае.

В утренние часы 27 апреля в Волгоградской области подмораживало до -5 градусов.

Неблагоприятная погода в регионе сохранится еще несколько дней. Антициклон по-прежнему будет оберегать регион от осадков, но влияние атмосферных фронтов уже начнет ощущаться. Местами пройдут дожди, усилится ветер до 15-20 м/с. В Ростовской области, в Краснодарском крае и в Крыму ожидаются заморозки до -1..-3 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+10
Вт.
28 апр.
+10
Ср.
29 апр.
+12
Чт.
30 апр.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Навабшах		 -26
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Пуэрто-де-Навасеррада
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100