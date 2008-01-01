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На Южном Урале снова похолодало

ИА "Метеоновости" / 15:20 Понедельник, 27 апреля



Уральский регион минувшие сутки находился в циклоническом вихре, в зоне действия атмосферных фронтов. Температура воздуха немного понизилась, но пока сохраняется повышенный фон температуры, на 2-4 градуса выше привычных значений.



С атмосферными фронтами в регионе были связаны сильные осадки. В Свердловской области 26 и ночью 27 апреля прошел сильный дождь, в отдельных районах мокрый снег. Количество осадков в пересчете на воду достигло 15 мм.



Атмосферные фронты продолжат портить погоду на Урале и на юге Западной Сибири. До конца суток 27 апреля ветреная погода сохранится в Курганской области. 28 апреля ненастный фронт достигнет юга Тюменской области, где 28 и 29 апреля ожидаются сильные дожди, не обойдется без осадков и в Омской области. / meteonovosti.ru /



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