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Новости погоды


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О паводковой ситуации на реках Европейской России


ИА "Метеоновости" / 08:18 Вторник, 28 апреля

  На севере и в Средней полосе России, несмотря на прохладную погоду, продолжается половодье. И если на севере подъем уровня воды вызван активным таянием снега и льда, то в Средней полосе подъем уровня рек связан с выпадающими осадками.

По данным Гидрометцентра России, в Костромской области затоплены поймы рек Унжа, Ветлуга и Нея (приток Ветлуги). В Кировской области ситуация хуже. На Вятке близ Кирова неблагоприятная отметка превышена на 50 см, подтоплены участки автодорог в поселке Широковском, деревне Дымово и в микрорайоне КМДК. Опасная ситуация и в низовье Северной Двины. В Холмогорском районе вода вышла на пойму, затопив дороги местного значения. До 29 апреля есть угроза роста уровня воды в Холмогорском районе до опасной отметки. / meteonovosti.ru /
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