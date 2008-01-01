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Передаст ли апрель холодную эстафету маю

ИА "Метеоновости" / 09:52 Вторник, 28 апреля







Рассматривая длинный ряд инструментальных наблюдений над погодой (с 1879 года), почти половина апрелей (69 случаев) отличались холодной погодой, средняя месячная температура воздуха более, чем на 1 градус отставала от нормы. После них холодная погода и в мае продолжалась в 39 годах.



В последний раз холодный апрель отмечался в 2004 году. Примечательно, что в 2004 году погода развивалась по аналогичному сценарию 2020 года. Аномально теплой была зима, в каждом месяце сезона средняя месячная температура существенно превысила норму. Первый весенний месяц также одарил теплом, температура превысила многолетние значения на три с половиной градуса. Но на это тепло себя исчерпало. В апреле 2004 года температура не дотянула до нормы 1.2 градуса, а в мае уже на 1.7 градусов. Холодная погода продержалась до середины лета, после чего вошла в рамки климатической нормы.



За многолетний ряд наблюдений погода выдавала и другие капризы. Так, рекордно холодный апрель отмечался в 1929 году, средняя месячная температура в нем даже стала отрицательной, -1.3 градуса при норме +5.8 градусов. А последующий за ним май норму по теплу перевыполнил.



Апрель 2000 года по сегодняшний день остается самым теплым за весь период наблюдений. Но последнему месяцу весны он тепло не передал, и температура в мае 2000 года на 2-3 градуса отстала от нормы.



С полной уверенностью предсказать май 2020 года не представляется возможным. Прогноз есть прогноз, и до стопроцентной оправдываемости наука пока не дошла. / meteonovosti.ru /



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