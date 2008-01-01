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Новости погоды
Передаст ли апрель холодную эстафету маю
ИА "Метеоновости" / 09:52 Вторник, 28 апреля
Как часто за холодным апрелем следует холодный май, говорит статистика.
Рассматривая длинный ряд инструментальных наблюдений над погодой (с 1879 года), почти половина апрелей (69 случаев) отличались холодной погодой, средняя месячная температура воздуха более, чем на 1 градус отставала от нормы. После них холодная погода и в мае продолжалась в 39 годах.
В последний раз холодный апрель отмечался в 2004 году. Примечательно, что в 2004 году погода развивалась по аналогичному сценарию 2020 года. Аномально теплой была зима, в каждом месяце сезона средняя месячная температура существенно превысила норму. Первый весенний месяц также одарил теплом, температура превысила многолетние значения на три с половиной градуса. Но на это тепло себя исчерпало. В апреле 2004 года температура не дотянула до нормы 1.2 градуса, а в мае уже на 1.7 градусов. Холодная погода продержалась до середины лета, после чего вошла в рамки климатической нормы.
За многолетний ряд наблюдений погода выдавала и другие капризы. Так, рекордно холодный апрель отмечался в 1929 году, средняя месячная температура в нем даже стала отрицательной, -1.3 градуса при норме +5.8 градусов. А последующий за ним май норму по теплу перевыполнил.
Апрель 2000 года по сегодняшний день остается самым теплым за весь период наблюдений. Но последнему месяцу весны он тепло не передал, и температура в мае 2000 года на 2-3 градуса отстала от нормы.
С полной уверенностью предсказать май 2020 года не представляется возможным. Прогноз есть прогноз, и до стопроцентной оправдываемости наука пока не дошла. / meteonovosti.ru /
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