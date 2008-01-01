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Циклоны продолжают увлажнять Приволжье

ИА "Метеоновости" / 09:54 Вторник, 28 апреля



Апрельская погода в Приволжье была крайне переменчивой. Не успеет округ как следует пригреться на весеннем солнышке, как возвратные холода без церемоний возвращали его в зиму - со снегом, метелью и крепкими ночными заморозками.



Преобладание циклонов в формировании погодных условий хорошо видно по количеству выпавших с начала месяца осадков. В ряде городов оно превышает норму в полтора-два и более раз: Нижний Новгород, Уфа, Киров, Казань, Чебоксары и другие. Есть и "отстающие" - Оренбург, Пермь, Самара пока идут с небольшим дефицитом влаги, но до окончания апреля он может сократиться.



В начале недели над дальнейшим увлажнением территории Приволжья начал "работать" циклон с юго-запада. 27 апреля кроме дождей в округе отмечались отдельные грозы, пока еще по-весеннему робкие, а 28 числа в тыловой части циклона осадки могут переходить в твердую фазу - борьба сезонов продолжается. 29-30 апреля значительный вклад в апрельскую копилку влаги внесет очередной циклон, на этот раз с запада. Кроме того, в южной половине Приволжья прогнозируется сильный порывистый ветер. В первых числах мая на юге территории ожидаетсямощное потепление, температура днем превысит +20. / meteonovosti.ru /



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