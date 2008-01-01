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Новости погоды


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В среду давление в Москве приблизится к рекорду


ИА "Метеоновости" / 10:07 Вторник, 28 апреля

  29 апреля циклон будет пересекать столичную область. В Москве атмосферное давление понизится, и днем окажется около 736 мм рт.ст.(981,3 гПа)

А это значит, что в этот день атмосферное давление приблизится или даже достигнет рекордно низкого значения. Рекорд минимального давления для 29 апреля составляет 733,7 мм РТ ст(981,3 гПа). / meteonovosti.ru /
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