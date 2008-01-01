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На Дальнем Востоке - передышка в ненастье

ИА "Метеоновости" / 11:54 Вторник, 28 апреля



Большинство районов Дальневосточного округа остаются под влиянием циклонов. Их несколько, но активность их невелика. Так циклон с центром над арктическими морями, лишь усилил ветер на арктическом побережье Якутии, пошумел метелями, а прибавка в снеге - незначительная.



Еще один вихрь заполнялся над восточными районами Якутии, и он не принес снегопадов. Небольшой снег прошел лишь местами. Южный циклон, приблизившись к юго-восточному побережью Камчатского края, пошумел метелями, усилил ветер до 22 м/с. И на юге полуострова снег был небольшим.



А вот юго-западные территории округа опекает антициклон, обеспечивая очень теплую погоду. Максимальная температура на юге Бурятии и Забайкальского края повышалась в понедельник до 29 градусов.



Но уже в ближайшие сутки активизируется циклон над центральными районами Якутии. В центральных, южных и юго-восточных районах Республики пройдут осадки, усилится ветер. А в канун Первомая большинство районов Дальневосточного округа окажутся во власти циклонов, следующих из Сибири. Пройдут осадки разной интенсивности, на юге они будут идти в виде дождя, что снизит пожарную опасность. / meteonovosti.ru /



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