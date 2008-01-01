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Новости погоды
На северо-запад России надвигается ненастье
ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 28 апреля
Новгородская область и юг Ленинградской области в ночь на 29 апреля окажутся в тыловой части циклона, который с Калининградской области смещается на восток.
Ночью в среду пройдут осадки, в Новгородской области местами сильные, в виде мокрого снега и дождя. По югу Ленинградской области местами налипание мокрого снега.Днем 29 апреля небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.
За процесс в Новгородской области выпадет до 25 мм осадков. Эти осадки могут стать самыми сильными в текущем месяце. И к концу апреля месячная сумма осадков местами в области превысит норму в два раза, что приведет к росту уровней рек в области.
Ненастная погода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 15-20м/с. / meteonovosti.ru /
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