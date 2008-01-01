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От тридцатиградусных морозов до оттепелей

ИА "Метеоновости" / 12:30 Вторник, 28 апреля



Таково амплитуда температуры на арктических островах Северного Ледовитого океана. Рассматривая погоду на Острове Котельном, расположенном между морями Лаптевых и Восточно-Сибирским, можно еще раз убедиться в контрастах погоды на островной части России. Остров Котельный входит в состав Новосибирских островов и административно относится к Якутии. Апрель здесь начался с погоды вполне соответствующей сезону, то есть с зимней. Морозы под утро крепчали до -26, а в отдельные ночи и до -30 градусов. Но к завершению центрального месяца весны морозы настолько ослабели, что дневная температура перешагнула нулевую отметку в сторону положительных значений, установив новые температурные рекорды. 27 апреля, метеостанция Острова Котельный показала +0.2 градуса, что на 4.4 градуса выше рекорда, удерживающегося с 2016 года. И это ужу второй рекорд месяца. В воскресенье температура также установила рекорд, но он еще был отрицательным, -1.8 градусов.



Не только островная часть Якутии отметилась экстремальным теплом. В поселке Чокурдах, расположенном на арктическом побережье Республики, воздух прогрелся до +2.2 градусов, что на 0.2 градуса выше рекорда 2001 года.



Аномально теплая погода удерживается на арктическом побережье Дальнего Востока с начала года, и в ближайшие дни отступать не собирается. / meteonovosti.ru /



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