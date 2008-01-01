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Новости погоды


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Май на юге Сибири начнется похолоданием


ИА "Метеоновости" / 12:42 Вторник, 28 апреля

  После по настоящему летней жары, к началу мая на юге Сибири заметно похолодает. Вторжение холодного воздуха будет сопровождаться сильным ветром 12-17 м/с, местами до 23 м/с, и дождями, местами сильными, с грозами.

30 апреля на юге Западной Сибири прогнозируемая температура днем +20..+25 градусов. Но уже 1 мая похолодает до + 14..+19 , в горных районах +8..+13 град. Осадки пройдут в виде дождя, в горах с мокрым снегом.

Гидрологическая обстановка после 30 апреля может заметно ухудшится, в связи со значительными осадками количества в верховьях рек. / meteonovosti.ru /
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