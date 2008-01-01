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В первой пятидневке мая в Москве потеплеет до +20

ИА "Метеоновости" / 13:22 Вторник, 28 апреля



1 и 2 мая в Москве и области еще прохладно, днем температура около 12-13 градусов. Но ночью 3 мая в столичный регион по периферии антициклона начнет поступать теплый воздух. И днем температура воздуха в столице может превысить +20 градусов. Впервые в этом году! Но такой всплеск тепла будет кратковременным, всего на сутки. И это следует учитывать, планируя свое время.



Для сравнения, в прошлом, 2019 году, первые дни мая тоже были прохладными, днем температура воздуха колебалась в пределах 11-16 градусов, а 5 мая температура воздуха повысилась до 23 градусов. И далее теплая погода в Москве удерживалась до конца месяца. / meteonovosti.ru /



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