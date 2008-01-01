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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 07:16 Среда, 29 апреля
Погода в Московском регионе будет определятся тылом циклона. Ожидается облачная погода, временами пройдёт дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха составит по Москве 11..13, по области 8..13 градуса.Относительная влажность воздуха 40. Давление в середине дня составит 736 мм. / meteonovosti.ru /
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