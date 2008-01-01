|
|
|
Новости погоды
По северу Центрального района прошел слабый снег
ИА "Метеоновости" / 09:21 Среда, 29 апреля
Костромская и Ярославская область оказались в зоне влияние циклона, центр которого утром оказался над Тверской областью. В Новгородской и Тверской области прошли дожди, от небольших до умеренных, а в Костромской и Ярославской области наблюдался слабый снег. При этом температура воздуха в указанных областях оставалась положительной, лишь в Костроме наблюдался слабый минус. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.