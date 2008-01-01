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По северу Центрального района прошел слабый снег

ИА "Метеоновости" / 09:21 Среда, 29 апреля



Костромская и Ярославская область оказались в зоне влияние циклона, центр которого утром оказался над Тверской областью. В Новгородской и Тверской области прошли дожди, от небольших до умеренных, а в Костромской и Ярославской области наблюдался слабый снег. При этом температура воздуха в указанных областях оставалась положительной, лишь в Костроме наблюдался слабый минус. / meteonovosti.ru /



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