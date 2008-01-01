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Новости погоды
О дождях в Средней полосе России
ИА "Метеоновости" / 09:51 Среда, 29 апреля
В ночь на 29 апреля через области центральной России проходил активный циклон. Наибольшую активность он проявил в Новгородской области, здесь выпало до 14 мм осадков. В Тверской области самый сильный дождь отмечался в Торжке, за 12 часов выпало 10 мм.
На севере Московской области за ночь выпало до 5 мм дождя. В Москве самой большое количество осадков было в северной половине столицы, в Зеленограде, в Северном и Северо-восточном округах до 4 мм.
На территории Новой Москвы дождь был небольшим, от 0,5 до 2 мм. / meteonovosti.ru /
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