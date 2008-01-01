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Экстремальное тепло в Сибири настораживает

ИА "Метеоновости" / 09:59 Среда, 29 апреля



Как только погода в отдельных районах России становится экстремальной, мы сразу вспоминаем прежние годы. И пытаемся проводить аналогию.



2010 год был жарким не только в центре России. На всей территории нашей страны он вошел в историю аномально высокой температурой. Но если в центральных областях в апреле погода только проводила репетицию тепла и лишь летом начала жечь в полную силу, то на сибирских просторах уже центральный месяц весны заявил о себе рекордным теплом.



Апрель текущего года на сибирских просторах даже превзошел 2010 год. В минувшие сутки даже на севере Красноярского края, в Туруханском районе и Эвенкии, максимальная температура составила от 15 до 20 градусов. А в поселке Бор, что в Туруханском районе, не устоял рекорд 2010 года. 27 апреля максимальная температура составила +20.5 градусов, что на 2.9 градусов выше предыдущего максимума.



28 апреля в 2010 году отметился абсолютным рекордом месяца. Температура повысилась до +22.4 градусов. Удержится ли он в этом году в Туруханском районе?



Как правило, на севере Красноярского края в апреле редко устанавливается устойчивое тепло, возвраты холодов случаются почти ежегодно. Но только не в этом году. Зима в Сибирь в текущем апреле даже не заглянула. В течение всего месяца ни разу среднесуточная температура не была ниже нормы, а ее положительная аномалия была по величине колебалась от 5 до 13 градусов. / meteonovosti.ru /



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